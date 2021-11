Rapporto 2021 Osservatorio CittàClima di Legambiente: a Roma record eventi estremi per cambiamento climatico

(FERPRESS) – Roma, 23 NOV – Secondo il Rapporto 2021 dell’Osservatorio CittàClima di Legambiente, presentato oggi, il record di eventi estremi provocati dal cambiamento climatico e registrati tra le città italiane è di Roma dove, dal 2010 al 1° novembre 2021, si sono verificati ben 56 eventi di cui 33 allagamenti a seguito di piogge intense, mentre in 13 casi è stata causata l’interruzione, con danni, di infrastrutture viarie e ferroviarie e 21 i giorni con interruzioni totali o parziali delle linee di trasporto. 7 i danni da trombe d’aria, 2 le esondazioni fluviali e 1 evento con danni da siccità prolungata e temperature estreme.

