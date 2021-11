Randstad forma 13 autotrasportatori nel Piemonte orientale. Al via Randstad for Driving

(FERPRESS) – Milano, 10 NOV – Il mondo degli autotrasporti è al momento tra i più colpiti dalla carenza di profili. C’è un’importante richiesta da parte delle imprese, ma attualmente le figure sul mercato in grado di soddisfare la domanda sono insufficienti. In questo contesto nasce Randstad for Driving, l’iniziativa di Randstad Logistics, in collaborazione con Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole), per rispondere alla forte mancanza di lavoratori qualificati nel settore dell’autotrasporto. Il progetto vuole supportare le aziende selezionando 13 profili e finanziando completamente la formazione grazie ai Fondi Formatemp.

