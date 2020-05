IBL: Ramella, appiattire la curva della mobilità. Ricetta austera per i trasporti nella Fase 3 e oltre

(FERPRESS) – Roma, 8 MAG – Francesco Ramella, Fellow dell’Istituto Bruno Leoni, ha pubblicato l’articolo “Appiattire la curva della mobilità. Un’austera ricetta per i trasporti nella Fase 3 e oltre”.

“Come abbiamo applicato misure drastiche di riduzione della mobilità per “abbattere la curva” dell’epidemia cercando così di contenere le esternalità negative conseguenti alla saturazione dei reparti di terapia intensiva dei nostri ospedali – sostiene Ramella – così dovremmo intervenire sulla mobilità riducendone, laddove auspicabile, l’entità complessiva – meno spostamenti o più spostamenti condivisi – e distribuendola in modo meno disomogeneo nell’arco della giornata e della settimana”.

