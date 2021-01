Ram: determinazione del contributo “Marebonus” per la seconda annualità di incentivazione

(FERPRESS) – Roma, 27 GEN – Considerato che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.M. 13 settembre 2017, nr. 176, Regolamento Marebonus, “Al beneficiario è riconosciuto un contributo massimo erogabile pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale” e che le risorse disponibili per la seconda annualità ammontano ad € 75.421.982,76, con la presente informativa si rende noto che per la seconda annualità di incentivazione – periodo 13.12.2018-12.12.2019 – il contributo riconosciuto alle imprese armatrici per ciascuna unità di trasporto imbarcata è risultato pari a € 0,08805.

27/1/2021