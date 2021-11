RAlpin accoglie con favore la decisione di continuare a caricare sul treno 90.000 camion attraverso le Alpi ogni anno

(FERPRESS) – Roma, 25 NOV – Il Dipartimento dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni (DATEC) sta avviando l’iter di consultazione per la necessaria modifica della legge per la prosecuzione dell’esercizio dell’Autostrada Viaggiante per gli anni 2024-2028. In qualità di gestore dell’Autostrada Viaggiante, RAlpin, il gestore dell’autostrada viaggiante (Rola) tra Friburgo i. Fr. E Novara e che ogni ogni anno sposta circa 90.000 camion dalla strada alla ferrovia, accoglie con favore questa decisione e si è preparata attivamente per questo passo.

