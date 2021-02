Railtex, Infrarail, SIFER ed EXPO Ferroviaria unite per il lancio di un nuovo evento digitale: EuroRail Hub

(FERPRESS) – Roma, 3 FEB – Per la prima volta dal loro debutto, Railtex, Infrarail, SIFER ed EXPO Ferroviaria

uniscono le loro forze per dare vita a un nuovo appuntamento digitale dedicato all’intera industria ferroviaria europea: EuroRail Hub. L’evento, in programma dal 24-25 marzo 2021, accoglierà espositori dai vari mercati nazionali per sfruttare collaborazioni e facilitare nuove partnership internazionali, e avrà lo scopo di supportare la ripresa del mercato ferroviario europeo attraverso opportunità di networking digitale interattivo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

A seguito di stimolanti conversazioni con gli stakeholder del settore, Mack-Brooks Exhibitions, organizzatore delle fiere, sta lanciando una piattaforma digitale per sfruttare le sinergie tra gli eventi e consentire a espositori, partner e visitatori di riconnettersi e aumentare le opportunità per nuovi business. Questo annuncio arriva a un anno dall’inizio della pandemia, che ha avuto un impatto significativo sul settore ferroviario, soprattutto nell’ambito del trasporto passeggeri.

EuroRail Hub ospiterà gli espositori di Railtex, Infrarail, SIFER ed EXPO Ferroviaria e fornirà una soluzione completa per costruire solide relazioni attraverso l’accesso ai vari mercati nazionali europei, serviti da questi eventi. La piattaforma offrirà un’opportunità unica per condurre attività commerciali e definire il tono degli eventi

fisici, in programma per la seconda metà del 2021.

“Con la decisione strategica di combinare gli eventi ferroviari di Mack-Brooks Exhibition, vogliamo dare un prezioso contributo all’industria attraverso i nostri business networks, per sostenere e incoraggiare collaborazioni e business nel mercato ferroviario europeo”, afferma Olaf Freier, Transport Portfolio Director e a nome di Mack-Brooks Exhibitions.

“EuroRail Hub unisce gli eventi fisici con un’offerta digitale. Incorporando le diverse strategie di marketing, durante questi tempi difficili dove limitazione dei contatti sociali e restrizioni di viaggio rendono difficile tenersi in contatto, offriremo un’opportunità fondamentale per networking e business a tutte le aziende partecipanti”.

I due giorni dell’evento saranno arricchiti da un intenso programma di seminari e presentazioni incentrati sugli aggiornamenti dei mercati nazionali del Regno Unito, Italia e Francia. Le sessioni, curate in collaborazione con i principali partner del settore, che includono organizzazioni leader attive nell’industria ferroviaria, offriranno informazioni preziose sulle tendenze politiche e tecnologiche. I relatori affronteranno le sfide correnti e condivideranno le loro opinioni e competenze sugli ultimi sviluppi che interessano il mercato ferroviario.

La piattaforma digitale includerà inoltre una funzione di matchmaking, che consentirà ai partecipanti di interagire con gli altri professionisti del settore e fornirà agli espositori la possibilità di connettersi con buyer preselezionati.

Organizzate con successo da Mack-Brooks Exhibitions, le quattro fiere hanno continuato a ricevere un forte sostegno dalle principali organizzazioni che hanno contribuito allo sviluppo del mercato ferroviario europeo sin dalla loro prima edizione, rispettivamente nel 1993 (Railtex), 1994 (Infrarail), 1999 (SIFER) e 2004 ( EXPO Ferroviaria). Gli eventi coprono tutti gli aspetti della filiera ferroviaria e forniscono un eccellente punto di incontro per decisionmaker, autorità governative, acquirenti e società di ingegneria operanti nei settori del materiale rotabile e delle infrastrutture. Railtex, Infrarail, SIFER ed EXPO Ferroviaria si terranno nella seconda metà del 2021 per continuare a supportare la ripresa del mercato ferroviario europeo.

Ulteriori informazioni su EuroRail Hub saranno disponibili nelle prossime settimane

Pubblicato da COM il: 3/2/2021 h 11:46 - Riproduzione riservata