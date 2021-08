Railtex/Infrarail riunirà l’intera industria ferroviaria a Birmingham dal 7 al 9 settembre 2021

(FERPRESS) – Roma, 2 AGO – Dal 7 al 9 settembre 2021, Railtex/Infrarail riunirà l’intera industria ferroviaria a Birmingham. Sarà la prima volta che le mostre avranno luogo dall’inizio della pandemia di COVID-19. A seguito della decisione iniziale di posticipare Infrarail 2020 al 2021, Mack-Brooks Exhibitions, organizzatore degli eventi, ha preso la decisione strategica di collocare insieme Railtex e Infrarail per servire meglio le esigenze del mercato.

