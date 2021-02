RAILPOOL, società leader nel noleggio di locomotive rileva la ajax Loktechnik GmbH

(FERPRESS) – Roma, 16 FEB – RAILPOOL GmbH, una delle principali società di noleggio di veicoli ferroviari in Europa, acquisirà la società di manutenzione di locomotive di Amburgo ajax Loktechnik GmbH il 1 ° marzo 2021.

La società di noleggio di locomotive RAILPOOL attribuisce particolare importanza alla propria competenza per un servizio completo sui veicoli ferroviari. Con l’acquisizione di ajax Loktechnik GmbH, RAILPOOL ha acquisito un servizio mobile flessibile, esperienza nella manutenzione pesante e l’officina ad Amburgo. Grazie alla sua posizione, quest’ultima è predestinata ai servizi di manutenzione operativa ed è quindi la seconda sede per l’officina RAILPOOL sull’importante hub ferroviario merci di Amburgo. Entrambe le officine rimarranno ovviamente accessibili a tutti i clienti e alle locomotive.

Torsten Lehnert, CEO di RAILPOOL GmbH spiega: “RAILPOOL è cresciuta continuamente da quando è stata fondata. Ci concentriamo sulla continuità, in particolare con la nostra competenza a servizio completo, che è il fondamento della promessa di prestazioni ai nostri clienti. Siamo molto soddisfatti della maggiore capacità di manutenzione e dell’aumento del personale qualificato “.

Christoph Engel, che è anche a capo delle fortune di RAILPOOL Lokservice GmbH & Co KG, assume la direzione di ajax Loktechnik GmbH da Maja Halver e Tim Müller. Maja Halver, che ha fondato l’azienda con il suo partner nel 2010, rimarrà associata all’azienda in un ruolo di consulenza.

“Siamo molto lieti che la signora Halver sia ancora disponibile come consulente. Ha costruito ajax Loktechnik ed è un’importante fonte di conoscenza. Come noi di RAILPOOL, anche lei è competente e appassionata e non vediamo l’ora di continuare la buona collaborazione “, aggiunge Ingo Wurzer, CFO di RAILPOOL GmbH.

Pubblicato da GR il: 16/2/2021 h 11:13 - Riproduzione riservata