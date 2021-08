Railpool ordina a Siemens Mobility 20 locomotive Vecron destinate al servizio sul Corridoio europeo Orientale

(FERPRESS) – Roma, 20 AGO – RAILPOOL, una delle principali società di noleggio di veicoli ferroviari in Europa, ha ordinato 20 locomotive multisistema Vectron MS da Siemens Mobility. Le locomotive sono destinate al servizio in undici paesi lungo il Corridoio Orientale (Germania, Austria, Polonia, Croazia, Cechia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Serbia).

Le locomotive saranno consegnate in più fasi a partire da marzo 2022. La flotta di RAILPOOL è attualmente composta da oltre 400 locomotive. Quando le consegne di questo primo ordine di locomotive multisistema da Siemens Mobility saranno completate, RAILPOOL avrà un totale di 53 locomotive Siemens.

“Siamo orgogliosi che RAILPOOL aggiunga alla sua flotta per la prima volta locomotive multisistema Vectron di Siemens Mobility. La nostra locomotiva Vectron non è solo sinonimo di affidabilità e prestazioni elevate, caratteristiche che soddisfano le esigenze del trasporto ferroviario transfrontaliero in Europa”, ha affermato Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock di Siemens Mobility.

Torsten Lehnert, CEO di RAILPOOL, ha commentato: “Le nostre prime locomotive multisistema Vectron consentiranno ai nostri clienti di trasportare merci e passeggeri in undici paesi lungo il corridoio orientale. Con il nostro consueto livello di qualità del servizio creeremo un’offerta interessante per le aziende di trasporto ferroviario in grado di soddisfare le loro esigenze di trasporto merci e passeggeri lungo uno dei corridoi ferroviari più importanti d’Europa. Noi di RAILPOOL possiamo non solo servire in modo flessibile e ottimale le principali rotte di trasporto in Europa, grazie alla nostra forte flotta di oltre 400 locomotive, ma anche massimizzare la disponibilità di queste locomotive fornendo la nostra gamma completa di servizi”.

Ingo Wurzer, CFO di RAILPOOL, ha aggiunto: “Con l’acquisto delle 20 locomotive Vectron MS, vogliamo posizionare ancora meglio l’azienda per gestire gli sviluppi previsti del mercato, specialmente nell’Europa orientale. Riteniamo che sia particolarmente importante fornire ai nostri clienti il ​​miglior servizio possibile e soluzioni flessibili. Per assicurarci di poter continuare a farlo mentre cresciamo, abbiamo già fatto importanti investimenti quest’anno con il supporto dei nostri azionisti e non vediamo l’ora che arrivino le nuove locomotive che soddisfano chiaramente le esigenze della nostra flotta: moderne al 100%, collaudate , altamente affidabile e ad alte prestazioni”.

Le locomotive Vectron MS ordinate da RAILPOOL hanno una potenza massima di 6,4 MW e una velocità massima di 200 km/h. Sono inoltre dotate dei necessari sistemi nazionali di controllo dei treni e del sistema europeo di controllo (ETCS).

Ad oggi, Siemens Mobility ha venduto oltre 1.100 Vectron a un totale di 56 clienti. Queste locomotive hanno accumulato più di 450 milioni di chilometri in servizio e sono certificate per operare in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Serbia , Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Turchia.

