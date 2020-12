Railjet Bolzano-Vienna sino a fine anno e poi dal 10 gennaio. Confermati i collegamenti senza cambi

(FERPRESS) – Bolzano, 18 DIC – Durante le festività natalizie e fino a Capodanno resta a disposizione il collegamento ferroviario diretto fra il capoluogo dell’Alto Adige Bolzano e la capitale austriaca Vienna. Le ultime corse del 2020 saranno quelle del 30 dicembre da Vienna e del 31 dicembre da Bolzano. Nel 2021 i primi collegamenti ferroviari con il Railjet da Vienna ripartiranno il 10 gennaio, l’11 gennaio la prima corsa anche da Bolzano.

