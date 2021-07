Rail Baltica avvia uno studio di riferimento per potenziare le sue stazioni internazionali

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – La joint venture Rail Baltica RB Rail AS ha firmato un contratto, pari a 194 250 euro, con un consorzio internazionale guidato da un Ramboll e composto da Gottlieb Paludan Architects, Soini&Horto Architects, Realidea Ltd., Ardenis Consult, con un team di rinomati esperti e architetti di sviluppo delle infrastrutture per fornire raccomandazioni su come promuovere la creazione di valore a lungo termine all’interno e, in particolare, intorno alle sue sette stazioni ferroviarie internazionali. Il rapporto finale è previsto per la fine del 2021.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 9/7/2021 h 11:24 - Riproduzione riservata