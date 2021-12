Rafforzamento della partnership tra ArcelorMittal e CFL cargo. Aumentano i servizi ferroviari

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – ArcelorMittal e CFL cargo annunciano il rafforzamento della loro partnership firmando un nuovo contratto per aumentare i servizi ferroviari tra i siti produttivi di ArcelorMittal in Lussemburgo e il trasporto merci in tutta Europa.

Con la firma di questo accordo, ArcelorMittal e CFL cargo riaffermano la loro partnership di successo, che risale alla creazione di CFL cargo nel 2006. I servizi oggetto dei relativi contratti comprendono il trasporto delle materie prime ai principali siti produttivi in ​​Lussemburgo, il trasporto interno tra e su questi siti di produzione e la spedizione di prodotti lunghi finiti in Europa tramite la rete a carro unico. Fa parte dell’accordo anche la fornitura di una flotta di carri adattati per il trasporto di prodotti siderurgici lunghi, compresi i servizi di riparazione e manutenzione.

Entrambi i partner sono convinti che questa cooperazione spingerà ulteriormente verso soluzioni ferroviarie che aiutano a ridurre le emissioni di gas serra.

