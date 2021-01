Raddoppio Finale-Andorra: Berrino, bene nomina commissario ma opere sostenute dal Recovery Fund vanno terminate entro il 2025. Impossibile in questo caso

(FERPRESS) – Genova, 25 GEN – “Ho appreso positivamente la nomina dell’Ingegner Vincenzo Macello a commissario straordinario per la realizzazione del raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Andora. Adesso mi aspetto che venga illustrato dettagliatamente il progetto definitivo dell’opera, che prevede anche lavori di potenziamento fino a Ventimiglia, e soprattutto che arrivi in tempi rapidi il finanziamento totale dell’opera perché dei 1540 milioni di euro previsti per i lavori ad oggi sono finanziati solo 266 pari ad appena il 17%.

Pubblicato da COM il: 25/1/2021 h 12:35 - Riproduzione riservata