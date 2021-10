Raddoppio ferroviario Milano-Mortara: Terzi, dal Ministero ok all’opera

(FERPRESS) – Milano, 19 OTT – Sbloccato l’iter per il raddoppio ferroviario della linea Milano-Mortara. Era fermo dal 2006 per una prescrizione del Cipe che prevedeva l’interramento della ferrovia. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (Mims) ha infatti accolto la richiesta di Regione Lombardia. Il Mims ha inoltre scritto una lettera a Rfi in cui chiede di procedere con la revisione progettuale prevedendo il raddoppio in superficie. Per questo progetto c’è anche l’assenso dei Comuni coinvolti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 19/10/2021 h 14:02 - Riproduzione riservata