Raddoppio ferrovia Finale-Andora: Giampedrone, entro fine anno conclusa progettazione definitiva

(FERPRESS) – Genova, 23 NOV – “Entro la fine di quest’anno anno sarà conclusa la progettazione definitiva del raddoppio ferroviario nella tratta tra Finale Ligure e Andora. E’ quanto garantito dal Commissario straordinario per l’opera Vincenzo Macello, che abbiamo incontrato insieme a tutti i Sindaci del territorio, alla Provincia di Savona e ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Da parte dei sindaci è emersa una condivisione complessiva e un interesse strategico per questa opera”.

