Raddoppio ferrovia Catania-Messina: Falcone, confidiamo nella rapida predisposizione della progettazione esecutiva

(FERPRESS) – Palermo, 25 GIU – «Dopo il primo appalto da oltre un miliardo di euro, oggi accogliamo con soddisfazione l’avvenuto secondo passaggio decisivo per il raddoppio della ferrovia fra Catania e Messina. L’aggiudicazione, da parte di Rfi, del secondo lotto di lavori di ammodernamento della tratta Fiumefreddo-Taormina è una notizia che accogliamo positivamente, come segnale della volontà del gruppo Fs di dare all’Isola la dovuta priorità infrastrutturale». Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando l’appalto dei lavori del secondo lotto funzionale Fiumefreddo-Taormina, nell’ambito del raddoppio ferroviario Catania-Messina.

