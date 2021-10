Raccordo stradale Terni-Orte: riaperta tratta principale di 4 km. Melasecche, entro l’anno il completamento dei lavori

(FERPRESS) – Perugia, 22 OTT – E’ stata riaperta giovedì 21 ottobre, la tratta principale di 4 Km del raccordo autostradale Terni-Orte. Ne dà notizia l’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche. I lavori di risanamento profondo di entrambe le carreggiate dell’infrastruttura S.S. 675 “Umbro Laziale” (RATO) dal km 2+500 (fine viadotto Toano) al km 11+100 (innesto con S.S. 3 bis “Tiberina” S.G.C. E/45), per una spesa complessiva di circa 13 milioni di euro per circa 17 km complessivi di doppia corsia sono stati avviati nel mese di Luglio 2020.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

