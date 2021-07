Raccordo Ferrandina-Matera: Consiglio regionale Basilicata approva risoluzione

(FERPRESS) – Potenza, 1 LUG – Il Consiglio regionale della Basilicata, riunitosi nel pomeriggio di ieri, in seduta straordinaria, su richiesta del consigliere Luca Braia (Iv), ha affrontato il tema del completamento del raccordo Ferrandina-Matera e suo prosieguo verso la dorsale adriatica.

