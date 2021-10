Qatar: investimento da 257 mld in infrastrutture per la Coppa del mondo, tra cui la Lusail Light Rail

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – La Coppa del Mondo in Qatar sarà la prima edizione del grande torneo di calcio mai disputato nel mese di dicembre, nonché la prima che si svolgerà in Medio Oriente. A poco più di un anno dall’inizio dell’evento sportivo, le sue implicazioni finanziarie iniziano a essere soppesate. Il Qatar ha investito molto nel mega-evento, anche nel revamping della propria infrastruttura nazionale.

Di recente, Hassan Al Thawadi, segretario generale del Comitato per la consegna e l’eredità, ha parlato direttamente dell’impatto economico previsto dell’evento: “Prevediamo che il contributo all’economia essenzialmente sarebbe di circa 20 miliardi di dollari (17 miliardi di euro)”, ha affermato. Si tratta di circa l’11% del PIL del Qatar nel 2019, prima dell’inizio della pandemia.

