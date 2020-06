Puglia: ripristinati 50 voli Ryanair. Emiliano e Capone, finalmente si torna a volare negli aeroporti della Regione

(FERPRESS) – Bari, 5 GIU – La Puglia ripristina anche i collegamenti con Ryanair. Dal 21 giugno attivi 50 voli dagli aeroporti di Bari e Brindisi. Il calendario delle ripartenze prevede fino al 30 giugno dieci destinazioni da Bari, fra cui Malta – diverranno 25 a luglio e 28 ad agosto – e 4 da Brindisi – diverranno 14 a luglio e 15 ad agosto. A luglio riprenderanno i voli per Parigi Beauvais, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Budapest, Dublino, Francoforte Hann, Madrid, Berlino, Valencia.

