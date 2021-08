Puglia: Maurodinoia, su piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2021-2027 aperti al confronto con territorio

(FERPRESS) – Bari. 3 AGO – Nelle giornate del 5, 6 e 7 luglio sono state presentate, insieme al progettista incaricato e alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità le analisi propedeutiche alla costruzione dello scenario di progetto del Piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia per il periodo 2021-2027.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it