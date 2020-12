Puglia: Maurodinoia su delibera FSE, procedura analoga a quelle disposte per Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e del Gargano

(FERPRESS) – Bari, 30 DIC – Con riferimento alla delibera approvata ieri dalla Giunta regionale pugliese, che ha disposto l’aggiudicazione diretta in favore della società Ferrovie del Sud Est del contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario a decorrere dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2031, da attuarsi sulla base dei km di servizi minimi compatibili e sulla base di una attenta valutazione dei costi pertinenti nel rispetto del principio di efficienza dei costi di determinazione del costo standard unitario e/o di stima benchmarking di altre imprese quali elementi di riferimento per la quantificazione della compensazione attribuita, l’assessore regionale ai Trasporti Anna Maurodinoia precisa quanto segue:

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it