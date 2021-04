Puglia: Longo (Con-Emiliano), continua l’attesa per entrata in esercizio ferrovia Bari-Bitritto

(FERPRESS) – Bari, 19 APR – “Sono passati quasi 35 anni e la linea ferroviaria Bari-Bitritto è ancora nel limbo. Per cercare di capire a che punto sia l’iter per l’entrata in esercizio, ho presentato una interrogazione all’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia”. E’ l’annuncio di Peppino Longo, consigliere regionale del gruppo “Con-Emiliano”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 19/4/2021 h 10:48 - Riproduzione riservata