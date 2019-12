Puglia: la logistica come volano per lo sviluppo della Regione. Oggi un incontro con presidente del Distretto della Logistica pugliese

(FERPRESS) – Bari, 20 DIC – “Questa mattina ho incontrato, presso la sede di Taranto della Regione Puglia, il Comandante Giovanni Puglisi, presidente del Distretto della Logistica Pugliese, una importante realtà che, su base regionale, riunisce oltre 150 imprese del settore, più associazioni di categoria, sindacati, università, enti locali e centri di ricerca.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it