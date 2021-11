Puglia: Emiliano spinge per autostrada Bari-Lecce. Pagliaro, per Salento vere priorità AV ferroviaria e aeroporto

(FERPRESS) – Bari, 11 NOV – “Bene che Emiliano dimostri attenzione per il Salento, ma per assicurargli collegamenti più moderni e veloci non serve l’autostrada Bari-Lecce. La priorità è la vera linea dell’alta velocità ferroviaria fino a Lecce, e poi una spinta all’aeroporto di Brindisi che diventi hub internazionale come Bari.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/11/2021 h 09:00 - Riproduzione riservata