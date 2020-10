Puglia: Emiliano, bene investire su mobilità, infrastrutture, grandi progetti che riguardano la Puglia e Taranto

(FERPRESS) – Taranto, 13 OTT – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato ieri a Taranto, insieme al premier Giuseppe Conte, alla sottoscrizione degli accordi nell’ambito del CIS di Taranto.

“Il Cis – ha detto Emiliano in Prefettura riferendosi al Contratto Istituzionale per l’area di Taranto – è un luogo di valori, la Puglia ha lì bloccati 800 milioni e questa è la prima volta che stiamo cominciando a spenderli. Rispetto ad altre riunioni dello stesso tipo sembra cambiato tutto. La responsabilità che abbiamo di fronte è enorme. Si sta innescando un cambiamento. Signor Presidente del Consiglio, lei e il suo Governo state facendo in modo che di questa vicenda, in modo garbato e positivo, sia informata tutta l’Italia, questo non era mai accaduto. Sembrava ci fosse un muro tra ciò che accadeva a Taranto e il resto del Paese. Voi iniziate ad essere orgogliosi di noi, cominciate ad investire sulla mobilità, sulle infrastrutture, fate grandi progetti che riguardano la Puglia e Taranto. Prima eravamo solo un malato da confortare, adesso siamo riconosciuti come un giocatore importante”.

Pubblicato da RED il: 13/10/2020 h 10:21