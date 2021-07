Puglia: Caracciolo (PD) su dragaggio porto di Barletta, avanti verso il bando europeo

(FERPRESS) – Barletta, 21 LUG – “Il bando di gara d’appalto europea per i lavori di dragaggio del porto di Barletta è davvero ad un passo, sto seguendo con attenzione la verifica dei progetti in corso da parte di ASSET Puglia”. Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

“Dopo l’autorizzazione ambientale concessa dalla Regione Puglia a fine maggio – afferma Caracciolo – è partita la verifica dei progetti, definitivo prima ed esecutivo poi, che l’Autorità Portuale sta effettuando grazie alla convenzione con Asset Puglia”.

