Puglia: Amati su Nuovo Porto di Otranto, Consiglio regionale rompe ogni indugio

(FERPRESS) – Bari, 26 MAG – “Subito la sottoscrizione della convenzione per il nuovo Porto di Otranto e l’avvio dei lavori. Oggi il Consiglio regionale ha rimosso un ultimo ostacolo, peraltro infondato, posto dalla sezione ambiente della Regione, che rischiava di compromettere, di contro, l’ottimo lavoro svolto dalla sezione demanio e le aspettative di progresso della nostra Regione”.

Lo comunica il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

