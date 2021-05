Pubblicato “Fedespedi Economic Outlook”. Bene i porti italiani e ripresa cargo aereo

(FERPRESS) – Roma, 11 MAG – Viene pubblicato oggi dal Centro Studi Fedespedi il 17° quadrimestrale di informazione economica “Fedespedi Economic Outlook”, con dati e previsioni sul contesto macroeconomico (Pil, commercio internazionale, ecc.) oltre agli ultimi dati sull’import-export italiano, le tendenze nello shipping internazionale, il traffico attraverso le alpi, il traffico aereo cargo e l’andamento dell’immobiliare logistico.

