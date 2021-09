Provincia di Padova: lunedì studenti e lavoratori potranno salire su 111 autobus tutti nuovi e a basse emissioni

(FERPRESS) – Padova, 9 SET – Lunedì 13 settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico e il via ufficiale al nuovo contratto di servizio per il trasporto pubblico locale, studenti e lavoratori potranno salire su 111 autobus tutti nuovi e a basse emissioni. Già in questi giorni, infatti, sono iniziate le consegne al concessionario BusItalia Veneto Spa dei mezzi che prenderanno servizio sulle linee extraurbane di competenza della Provincia di Padova.

Pubblicato da COM il: 9/9/2021 h 12:59 - Riproduzione riservata