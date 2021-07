Proposta di regolamento CO2 della Commissione UE: MAHLE critica l’abbandono della neutralità tecnologica

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – Per MAHLE, la protezione del clima è il compito chiave per plasmare la mobilità futura. Il gruppo tecnologico, pertanto, accoglie espressamente con favore l’approccio adottato dalla Commissione UE di definire un percorso verso la neutralità climatica. Tuttavia, MAHLE non ritiene che le proposte avanzate dalla Commissione mantengano l’equilibrio necessario tra tutela dell’ambiente, tecnologia e occupazione. La Commissione UE ha finalmente abbandonato l’approccio della neutralità tecnologica. “La prescrizione di una tecnologia specifica è in contraddizione con i principi del libero mercato e della concorrenza a cui MAHLE è impegnata. Questo approccio metterà a repentaglio la creazione di valore e, in ultima istanza, l’occupazione in Germania e in Europa”, afferma Michael Frick, CFO del Gruppo MAHLE e Presidente del Group Board of Management (ad interim).

