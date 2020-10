Proposta di Ddl sugli interporti, il giudizio di Uir è positivo

(FERPRESS) – Roma, 22 OTT – “Il giudizio degli Interporti, che poi sono i diretti interessati, in merito alla proposta di legge Rotelli sulla interportualità è senza dubbio positivo”. Lo ha detto Matteo Gasparato, Presidente della UIR (Unione Interporti Riuniti) che riunisce i 24 interporti italiani, nel corso dell’audizione alla Camera presso la Commissione trasporti presieduta dall’on. Paita.



