Propeller Club Port of Trieste: webinar su carburanti green e neutralità climatica: sfide e soluzioni per il trasporto marittimo

(FERPRESS) – Trieste, 15 APR – Non c’è una direzione unica, nessuna bacchetta magica ma una somma di interventi che ci porteranno ad abbassare in maniera pesante le emissioni inquinanti nell’arco dei prossimi

trent’anni.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it