Propeller Club Port of Trieste: aumento noli marittimi, costi materie prime e conseguenze per industria temi dell’incontro

(FERPRESS) – Trieste, 27 OTT – E’ proseguita ieri, con un appuntamento “in presenza”, l’attività del Propeller Club Port of Trieste. Tema della serata l’aumento dei noli marittimi, dei costi per le materie prime, il rallentamento della produzione e le conseguenze per industria e consumatori.

Relatori dell’incontro Giorgio Cuscito (giornalista di Limes e studioso di geopolitica della Cina), Paolo Galli (Electrolux Director Logistics Group Purchasing Freight and Logistics), Valentino Soldan (Benetton – Head of Logistics), Stefano Visintin (presidente Confetra

FVG) e Alessandro Santi (presidente Federazione Nazionale degli Agenti e dei Raccomandatari Marittimi).

Dopo un’introduzione di Cuscito sulla crisi che sta evidenziando l’importanza delle connessioni e di quelle marittime in particolare, lo stesso esperto di geopolitica ha proseguito con la descrizione della contrapposizione fra Cina e Stati Uniti e sulla sottovalutazione del ruolo di Trieste e dell’Italia nell’ambito dello scontro in atto.

E’ toccato a Galli e Soldan, invece, spiegare quali saranno le prossime mosse delle aziende industriali che stanno soffrendo l’eccessivo incremento dei costi del trasporto marittimo e la mancanza di certezze sulle tempistiche di spedizione e ricezione delle merci.

Entrambi hanno spiegato come la logistica abbia assunto un ruolo fondamentale nella vita delle industrie che, stante la situazione evidenziata, dovranno ripensare parte dei rispettivi modelli di business.

Affrontata da Stefano Visintin la questione relativa alla minore disponibilità delle materie prime, forse a causa di un tentativo di accaparramento da parte della Cina e degli Usa.

Lo stesso Visintin ha poi sottolineato le problematiche relative agli eccessivi costi del trasporto via mare, con le Compagnie di navigazione in qualche caso accusate di fare cartello.

«Nessun cartello, se qualcuno ha sentore di posizioni illegali, lo denunci» ha risposto Alessandro Santi. Il presidente di Federagenti ha poi lanciato un appello a tutto il cluster perché ci sia collaborazione nel trovare una soluzione comune.

Santi ha sollecitato le categorie a cambiare la visione generale, a chiedere maggiore attenzione al Governo ed a ragionare sulla necessità di avere una visione strategica per il Mediterraneo.

Questa situazione, ha concluso Fabrizio Zerbini Presidente del Propeller Club Port of Trieste, «è destinata ancora a protrarsi ed alla ricerca di un equilibrio del livello dei noli marittimi inferiori all’attuale ma, certamente, superiore a quelli molto, troppo bassi precedenti. Trovato questo equilibrio aumenterà, anche grazie agli ulteriori investimenti delle Compagnie di Navigazione in navi e contenitori, la capacità di trasporto globale e tornerà anche la puntualità dei servizi marittimi: fattori questi determinanti per tutta la filiera logistica, la produzione e con benefici effetti sia per l’industria che per i consumatori finali».

[/dc]

Pubblicato da COM il: 27/10/2021 h 17:14 - Riproduzione riservata