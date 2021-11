Prontobus, treni e bus: tutte le informazioni in un click. On line l’App Prontobus-RegiaMobil

(FERPRESS) – Modena, 12 NOV – Il trasporto pubblico diventa “intelligente”, per risolvere i problemi di spostamento di chi risiede nelle periferie e nell’aree rurali. Con quest’obiettivo nasce l’App Prontobus-RegiaMobil, che integra le informazioni sulle corse prenotate dei servizi Prontobus di Modena, Castelfranco, Carpi, Pavullo e Mirandola con tutte le informazioni sulle corse ferroviarie regionali e sulle corse di linea disponibili in una fascia oraria, nelle Autostazioni e nei principali interscambi. Basta un click sulla fermata di interesse del Prontobus, e compaiono tutte le soluzioni per proseguire il proprio spostamento come si desidera, con i servizi di trasporto pubblico disponibili.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 12/11/2021 h 12:07 - Riproduzione riservata