Le soluzioni di mobilità sostenibile di Alstom a servizio delle tre città più popolose cinesi

(FERPRESS) – Roma, 27 GEN – Negli ultimi due mesi sono stati realizzati sette progetti metropolitani affidati ad Alstom in tre delle prime 10 città popolose della Cina continentale, ovvero Chengdu, Shanghai e Xi’an. Ciò segue la tradizione cinese di aprire nuove linee di transito durante il periodo di Capodanno.

Dal Grade of Automation 4 di Shanghai (GoA4) le linee della metropolitana senza conducente 10 (fase due), 15 e 18, Xi’an linea 5 (fasi uno e due) alle linee della metropolitana di Chengdu 17 (fase uno) e 18 (fase uno), come la sua prima GoA4 driverless Line 9 (fase uno), Alstom e le sue joint venture in Cina, Shanghai Alstom Transport Electrical Equipment Co.Ltd (SATEE) e CASCO Signal Ltd celebrano i loro continui contributi allo sviluppo del trasporto urbano del Paese. Con l’apertura con successo di queste quattro linee driverless GoA4, Alstom porta la sua vasta esperienza e tecnologie di trazione avanzate nel mercato cinese.

Tra dicembre 2020 e gennaio 2021, SATEE ha fornito i suoi sistemi di trazione metropolitana OptONIX e ONIX per 1.088 vetture della metropolitana di quattro linee della metropolitana: Chengdu Linea 9 (200 auto), Shanghai Linea 10 (156 auto), Shanghai Linea 15 (324 auto) e Xi ‘una linea 5 (408 auto), con il supporto di Xi’an Alstom Yongji Electric Equipment Co. Ltd (XAYEECO). Era anche responsabile del sistema di monitoraggio del controllo dei treni (TCMS) delle linee 10 e 15 di Shanghai e della progettazione elettrica dei treni di quest’ultima linea. Nello stesso periodo, CASCO ha messo in servizio con successo la sua soluzione di segnalamento Urbalis 888 su sei di queste linee metropolitane a Chengdu e Shanghai.

“Siamo onorati ed entusiasti delle varie opportunità nelle principali città cinesi per fornire un’esperienza di connettività affidabile, efficiente e confortevole per i loro pendolari. Rimaniamo impegnati a sostenere l’audace ambizione del paese di espansione del trasporto ferroviario urbano, fornendo al contempo il nostro servizio di mobilità comprovata e sostenibile soluzioni per un numero ancora maggiore di viaggiatori “, ha affermato Olivier Loison, amministratore delegato di Alstom in Cina e Asia orientale.

Alstom opera in Cina da oltre 60 anni. Oggi, il 30% delle soluzioni di controllo dei treni basate sulle comunicazioni radio (CBTC) sono fornite da CASCO, consolidando la sua leadership nel settore del segnalamento ferroviario in Cina. Alstom ha fornito sistemi di trazione per oltre il 40% delle linee metropolitane senza conducente GoA4 in Cina e attualmente sta effettuando consegne per il progetto Nanjing Line 7. Progettato e sviluppato specificamente per il mercato cinese nel 2009, OptONIX è attualmente operativo su 4.422 vagoni della metropolitana in sei città. Questa esperienza consente ad Alstom di innovare e implementare un sistema OptONIX aggiornato per i quattro progetti metropolitani di Chengdu, Shanghai e Xi’an, raggiungendo livelli più elevati di efficienza energetica e frenatura elettrica pur rimanendo riciclabile al 98%.

