Prologis avvia nuovo sviluppo al Parco Logistico di Lodi con attenzione alla sostenibilità

(FERPRESS) – Lodi, 4 NOV – Prologis ha avviato lo sviluppo di un nuovo edifico per la logistica immobiliare di circa 62.000 metri quadrati presso il Prologis Park Lodi, in prossimità del casello di Casalpusterlengo sulla A1. L’edificio di Classe A denominato DC8 avrà certificazione ambientale LEED® Gold e sarà in parte built-to-suit, per servire le esigenze logistiche di un primario operatore nel settore della logistica farmaceutica, e in parte speculativo. Con questo nuovo immobile il Parco Logistico di Lodi che occupa una superficie complessiva di 675.000 metri quadrati giunge a completamento. L’edificio sarà consegnato nel corso del terzo trimestre 2022.





Pubblicato da Giulia Riva il: 4/11/2021 h 15:40 - Riproduzione riservata