Prointec (Indra): progetterà parte della ferrovia che collegherà gli Stati Baltici con la rete europea

(FERPRESS) – Roma, 9 GIU – Prointec, la sussidiaria di ingegneria civile di Indra, una delle principali società mondiali di tecnologia e consulenza, parteciperà oggi al più grande progetto di infrastruttura ferroviaria in Europa: Rail Baltica, la rete ferroviaria per passeggeri e merci che integrerà gli Stati baltici, l’Estonia, la Lettonia e Lituania, nella rete transeuropea di trasporto (TEN-t).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it