Programma “Smart Station”: consegnati i lavori di ammodernamento della stazione EAV di San Vitaliano

(FERPRESS) – Napoli, 11 DIC – In data 11.12. 2020, nell’ambito del programma denominato “Smart Station”, finanziato con risorse del FSC 2014/2020, di cui EAV è soggetto attuatore per conto della Regione Campania, sono stati consegnati i lavori di ammodernamento della stazione di San Vitaliano sulla linea ferroviaria Napoli – Nola – Baiano.

