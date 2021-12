Progetto Open Road Alliance: studenti incontrano amministrazioni Genova e Camogli per proporre idee sulla mobilità

(FERPRESS) – Genova, 30 NOV – Dopo il confronto con il Ministro Enrico Giovannini, avvenuto durante la Settimana Europea della Mobilità a settembre, le alunne e gli alunni del Progetto O.R.A. – Open Road Alliance hanno incontrato oggi le amministrazioni di Genova e Camogli. Sono 70 gli studenti liguri, coinvolti nel progetto di Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva che dopo un percorso formativo hanno scritto il primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana, assieme ad altri 2.000 coetanei di tutto il Paese.

