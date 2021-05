Progetto GRRinPORT: venerdì inaugurazione area attrezzata per reflui portuali a Marina di Sant’Elmo

(FERPRESS) – Cagliari, 25 MAG – Dopo il posizionamento del Seabin avvenuto lo scorso marzo, la Marina di Sant’Elmo si dota di tre nuove aree attrezzate per la gestione dei reflui portuali, proponendosi di fatto come uno degli approdi marittimi più sostenibili del Tirreno.

Le aree attrezzate, allestite nell’ambito della collaborazione con il Progetto GRRinPORT e del quale costituiscono uno strumento integrante il Piano d’Azione per la gestione sostenibile dei rifiuti portuali, daranno modo allo Marina di offrire nuovi servizi ai propri diportisti perpetuando contemporaneamente azioni di tutela dello specchio marino.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it