Procida 2022: l’isola diventa “traffic free” e bus elettrici lungo le strade. Regione ed EAV a lavoro

(FERPRESS) – Napoli, 23 NOV – “Come annunciato dal Presidente De Luca ieri nel corso della conferenza stampa su Procida Capitale della Cultura, EAV e la Regione Campania stanno lavorando per rafforzare i servizi sull’isola di Procida nel 2022. Nell’estate 2021 abbiamo avuto fino a 14 autobus, di cui 4 nuovissimi di fornitura regionale. Per il 2022 a questi 14 bus si aggiungeranno 4 bus nuovi elettrici già ordinati ed un bus 4X4 per Terra Murata. Sui bus non elettrici è stata realizzata una sperimentazione con l’installazione di dispositivi con magneti per ridurre l’emissione di particelle inquinanti e diminuire i consumi”.

