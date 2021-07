Primo volo Boeing 727-8200 Malta Air gruppo Ryanair basato all’aeroporto di Bergamo

(FERPRESS) – Bergamo, 23 LUG – Il primo aeromobile Boeing 737-8200 basato all’aeroporto di Milano Bergamo dal gruppo Ryanair con la livrea Malta Air è diventato operativo oggi, venerdì 23 luglio, effettuando il volo con destinazione Malaga.

Il decollo dall’aeroporto di Milano Bergamo è avvenuto, come da programma, alle 07:00 am ora locale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

