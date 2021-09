Primo vertice ferroviario dei Balcani occidentali “The Future is on Tracks”

(FERPRESS) – Roma, 13 SET – La creazione di una rete ferroviaria moderna e digitalizzata con collegamenti ferroviari espressi diretti tra le principali città della regione contribuirà a stabilire una migliore connettività e a fornire un modo di trasporto più sicuro e più sostenibile dal punto di vista ambientale per le persone e le imprese nei Balcani occidentali. Questa è stata riconosciuta come una priorità chiave della Dedication to Rail, firmata oggi dai ministri responsabili dei trasporti nella regione al First Western Balkans Rail Summit, tenutosi a Belgrado. L’evento è stato organizzato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), ed è stato sotto l’egida del Ministero della Costruzione, dei Trasporti e delle Infrastrutture della Serbia.

Pubblicato da AB il: 13/9/2021 h 13:43 - Riproduzione riservata