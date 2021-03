Prima Glasgow, Alexander Dennis e BYD UK consegnano in città una flotta da 9 milioni di sterline di 22 nuovi veicoli elettrici

(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – First Glasgow, Alexander Dennis Ltd (ADL) e BYD UK Ltd stanno collaborando per fornire un investimento di 9 milioni di sterline in 22 nuovi autobus completamente elettrici sulla rete di autobus della città di Glasgow e in funzione prima della conferenza COP26 delle Nazioni Unite, che si terrà lì a novembre.

First Bus si concentra sul diventare un leader nella transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio e ha recentemente annunciato il suo impegno a gestire una flotta di autobus a emissioni zero entro il 2035, nonché l’impegno a non acquistare nuovi autobus diesel dopo il dicembre 2022.

Il nuovo lotto di flotta a emissioni zero è ora pronto per entrare in produzione nella base scozzese di ADL a Falkirk, dando così un enorme impulso al settore e contribuendo a garantire posti di lavoro nell’area locale.

I primi 22 nuovi autobus elettrici di Glasgow, che saranno lunghi 11,6 me ospiteranno fino a 40 passeggeri ciascuno, avranno sede presso il moderno deposito di Caledonia in città.

Questo fa seguito a un progetto precedente che ha visto una coppia di BYD ADL Enviro200EV introdotti all’inizio del 2020, dando all’azienda una preziosa esperienza nel funzionamento degli autobus elettrici.

I 22 nuovi veicoli elettrici e la relativa infrastruttura saranno completati presso il primo deposito di Glasgow Caledonia e saranno pronti per essere avviati sulla rete di Glasgow in tempo utile per la COP26.

First Glasgow sta investendo oltre 5 milioni di sterline insieme a un premio per 4 milioni di sterline come parte del nuovo flusso di finanziamenti di Transport Scotland, lo Scottish Ultra Low Emission Bus Scheme, che si combinerà per acquistare gli autobus completamente elettrici per la rete di autobus di Glasgow. Questo investimento totale di oltre 9 milioni di sterline è un enorme passo avanti per il miglioramento della qualità dell’aria della città e per le aspirazioni senza emissioni di carbonio.

Scottish Power Energy Networks fornirà inoltre oltre 300.000 sterline in contributi al progetto dal loro fondo Green Economy, che andrà all’infrastruttura elettrica necessaria per caricare i veicoli al Caledonia Depot di First Glasgow.

Andrew Jarvis, amministratore delegato di First Glasgow, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ricevuto questo finanziamento per contribuire a colmare il divario di prezzo tra un diesel e un autobus elettrico.

“Un’aria più pulita e minori emissioni di carbonio sono di vitale importanza per tutti noi nella società e siamo determinati a fare la nostra parte nelle comunità che serviamo.

“Nel gennaio dello scorso anno, abbiamo lanciato i primi autobus elettrici della città su una linea di autobus commerciali e siamo orgogliosi di poter ora costruire su questo con altri 22 veicoli completamente elettrici, che sostituiranno gli autobus più vecchi della nostra flotta per migliorare ulteriormente la qualità dell’aria nella città di Glasgow. Questo è un altro passo nel nostro viaggio verso la gestione di una flotta a emissioni di carbonio completamente zero entro il 2035 e stiamo già aprendo la strada con i primi autobus elettrici a gestione commerciale a Glasgow, nonché i primi autobus a due piani a idrogeno al mondo su strada”.

Paul Davies, Presidente e Amministratore Delegato di ADL, ha dichiarato: “La COP26 rappresenterà una vetrina dell’impegno della Gran Bretagna nella lotta al cambiamento climatico, e i nuovi autobus elettrici di First saranno una testimonianza dell’iniziativa presa dal gruppo dei trasporti per ottenere una flotta a emissioni zero da parte di 2035”.

Frank Thorpe, amministratore delegato di BYD UK, ha aggiunto: “Ancora una volta abbiamo un operatore di alto profilo in una grande città britannica che si impegna fermamente per l’eMobility. Con la tecnologia delle batterie BYD al centro di questi veicoli, First Bus può aspettarsi un funzionamento pulito, affidabile ed efficiente per gli anni a venire. Naturalmente, siamo entusiasti della prospettiva che i nostri veicoli siano al centro della scena durante la COP26, anche se i veri vincitori saranno le persone di Glasgow che trarranno vantaggio da un nuovo modo di viaggiare nella loro grande città – un modo che è veramente sostenibile, oltre che estremamente sicuro e confortevole. “

Pubblicato da GR il: 3/3/2021 h 13:06 - Riproduzione riservata