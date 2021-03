Prestito da 500 mln di euro a Safran per per finanziare la ricerca sui futuri sistemi di propulsione degli aerei

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR -La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso a Safran una linea di credito di 500 milioni di euro per finanziare la sua ricerca sui sistemi di propulsione innovativi per la prossima generazione di aeroplani commerciali a corridoio singolo. Questo segna un importante passo avanti nella roadmap di Safran per ottenere un trasporto aereo senza emissioni di carbonio.

Il contratto di prestito sottolinea lo scopo della BEI, che recentemente si è ridefinita come “banca del clima”, per sostenere gli sforzi di ricerca e innovazione dell’industria per favorire la transizione verso un’economia decarbonizzata e rispettosa dell’ambiente.

Il progetto viene realizzato principalmente da Safran in Francia. Riflettendo i suoi obiettivi ecologici, il progetto mira a una drastica riduzione del consumo di carburante da parte della prossima generazione di aeroplani commerciali a corridoio singolo. Rappresenta inoltre un passo decisivo verso l’ambizioso obiettivo di raggiungere voli carbon neutral entro il 2050. Il progetto ha quattro obiettivi principali: massimizzare l’efficienza della propulsione; ottimizzare intensamente la gestione energetica; sviluppare tecnologie dirompenti e integrarle negli aeromobili. Combinando questi quattro aspetti, la prossima generazione di aeroplani sarà in grado di volare utilizzando solo combustibili alternativi.

La linea di credito sarà resa disponibile da qui al settembre 2022, con data che sarà scelta da Safran, e avrà una data di scadenza fino a dieci anni, a partire dall’erogazione dei fondi.

La Banca europea per gli investimenti è un partner di lunga data di Safran e nel 2009 aveva già fornito finanziamenti per 300 milioni di euro per aiutare a sviluppare il motore LEAP.

“L’accordo di finanziamento stabilito con la BEI darà un contributo decisivo alla ricerca di Safran sull’aviazione senza emissioni di carbonio”, ha osservato Bernard Delpit, Direttore finanziario di Safran. “Le tecnologie dirompenti sviluppate da questi progetti dovrebbero dare un contributo significativo al raggiungimento del nostro obiettivo di neutralità del carbonio. In Safran, siamo molto lieti di aver stabilito una relazione di lunga data con questa istituzione, che ha già contribuito a finanziare molti dei nostri progetti chiave”.

“Questo progetto emblematico illustra perfettamente il mandato della BEI di contribuire a rendere l’Europa la prima economia a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050″, ha affermato Ambroise Fayolle, Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti. “Per raggiungere questo obiettivo per il settore del trasporto aereo, in cui l’Europa è un attore di livello mondiale grazie ad aziende come Safran, dobbiamo sviluppare nuovi sistemi di propulsione innovativi per garantire la transizione ambientale. La BEI è lieta di sostenere gli sforzi di Safran per affrontare questa sfida tecnologica”.

Pubblicato da AB il: 5/3/2021 h 12:42 - Riproduzione riservata