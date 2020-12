Prestito BEI di 2,57 mld di CZK a regione della Moravia meridionale per nuovi treni passeggeri

(FERPRESS) – Roma, 10 DIC – La Banca europea per gli investimenti ha firmato un prestito di 2,57 miliardi di CZK (equivalenti a 97 milioni di EUR) con Jihomoravsky kraj, la regione della Moravia meridionale della Repubblica Ceca, per sostenere la sostituzione del materiale rotabile obsoleto e migliorare la disponibilità e l’affidabilità della flotta, al fine di aumentare l’attrattiva dei servizi ferroviari nella regione.

Il progetto consiste nell’acquisizione di 37 convogli elettrici da utilizzare nella regione della Moravia meridionale principalmente sulle linee S2 Letovice – Brno – Kfenovice e S3 Khzanov – Tisnov – Brno – Vranovice – Bfeclav. Il materiale rotabile sarà utilizzato per i collegamenti passeggeri suburbani e regionali.

La vicepresidente della BEI Lilyana Pavlova ha dichiarato: “La nostra partnership con Jihomoravsky kraj rafforzerà il collegamento delle due principali linee ferroviarie nella regione e renderà i viaggi giornalieri più efficienti per molti cittadini cechi. Applicando gli attuali standard ambientali e promuovendo il trasporto pubblico sostenibile, questo progetto contribuirà a sostenere la transizione della Repubblica Ceca verso un’economia a basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi della nostra tabella di marcia della Banca del clima della BEI recentemente approvata e della politica dei trasporti della Repubblica Ceca Repubblica.”

“Sono lieto che questo progetto dedicato all’acquisto di nuovi treni sia stato completato grazie alla collaborazione tra la nostra regione e la Banca europea per gli investimenti. Dopotutto, i trenini, che hanno quasi mezzo secolo, viaggiano ancora su rotaie nella nostra regione. Il ringiovanimento di questa flotta è quindi una necessità. Sebbene questo sia il più grande investimento mai realizzato per la regione, ha una sua logica. Già quando ha stabilito il suo sistema di trasporto integrato, la regione della Moravia meridionale ha scelto il trasporto ferroviario come spina dorsale dell’intero sistema”, ha sottolineato Jan Grolich, governatore della regione della Moravia meridionale.

I nuovi convogli passeggeri soddisferanno gli attuali standard in termini di comfort, accessibilità e standard ambientali e consentiranno all’operatore di fornire un servizio di alta qualità in linea con le crescenti aspettative dei passeggeri.

Il progetto è collegato alla “Politica dei trasporti della Repubblica Ceca per il periodo 2014-2020 con una prospettiva fino al 2050” che mira a sviluppare alternative al trasporto individuale, tra l’altro sostenendo la competitività del trasporto ferroviario di passeggeri. Il progetto è implementato anche nell’ambito del “Programma operativo Trasporti” e del programma dipartimentale “Acquisto e ammodernamento di veicoli ferroviari”.

Completa altri progetti finanziati dalla BEI in Repubblica Ceca, relativi alla modernizzazione delle infrastrutture, e in particolare il progetto di riabilitazione dell’infrastruttura ferroviaria ceca, finalizzato alla modernizzazione di diverse sezioni dell’infrastruttura ferroviaria nel paese, comprese le due sezioni Blansko – Adamov e Adamov – Brno, linea S2. Il progetto sarà cofinanziato da sovvenzioni UE del Programma operativo Trasporti.

