Presentato il Global Automotive Consumer Study 2021 sui principali cambiamenti nell’industria automobilistica

(FERPRESS) – Roma, 16 SET – L’edizione 2021 del Global Automotive Consumer Study, ricerca che annualmente coinvolge oltre 24.000 consumatori distribuiti fra 23 paesi a livello mondiale, si è posta l’obiettivo di esplorare quali nuovi scenari di mercato potranno emergere dal contesto socio-economico ancora in fase di profonda evoluzione a seguito dell’emergenza pandemica. Lo studio ha esplorato, in particolare, i cambiamenti nelle preferenze, abitudini e percezioni dei consumatori su alcune tematiche chiave:

La transizione verso una mobilità sempre più elettrica e sostenibile;

L’adozione di nuove tecnologie e sistemi di connettività a bordo dei veicoli;

L’accelerazione del digitale e del canale online rispetto alle abitudini di acquisto;

Il ruolo del prezzo come driver di scelta e le prospettive dei consumatori per l’acquisto del prossimo veicolo.

