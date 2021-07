Presentato il Bilancio 2020 TUA. Giuliante, investimenti importanti e tagli oculati

(FERPRESS) – Pescara, 16 LUG – Si è tenuta oggi a Pescara, nella sede della TUA, la conferenza stampa di presentazione Bilancio 2020 dell’azienda.

All’appuntamento hanno preso parte il Presidente della TUA SPA Gianfranco Giuliante, il Direttore Generale Maxmilian Di Pasquale, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

