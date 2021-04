Presentata 1a Relazione annuale dell’Agenzia Nazionale per Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali

(FERPRESS) – Roma, 29 APR – Lavorare per una nuova cultura per la sicurezza delle infrastrutture italiane per

sviluppare un sistema dinamico, basato sulla prevenzione e sulla chiarezza delle competenze. È questo

l’obiettivo dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali,

che ha presentato oggi la prima Relazione annuale alla presenza del Ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 29/4/2021 h 14:00 - Riproduzione riservata